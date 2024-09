Consórcio Intermunicipal CEMMIL abre processo seletivo para vagas em Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Amparo

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (CEMMIL) está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratações nas cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Amparo. O cadastramento será realizado até dia 3 de outubro por meio do site da Sigma RG através do link www.sigmarh.com.br. Os editais completos encontram-se disponíveis no link https://cemmil.com.br/processo-seletivo/.

Para os três municípios são oferecidas vagas com início imediato e também para formação de cadastro de reserva em 14 diferentes funções. Os interessados precisam ter 18 anos completos, escolaridade entre ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, além de atender a outras exigências específicas em algumas funções, conforme os editais.

Para Mogi Guaçu estão sendo oferecidas vagas para auxiliar administrativo, motorista e serviços gerais. Em Mogi Mirim, as oportunidades são para eletricista, motorista, operador de máquinas, pedreiro, serviços gerais e vigia. Amparo é a cidade com mais cargos disponíveis, sendo auxiliar administrativo, coletor de lixo, eletricista, encanador, jardineiro, mecânico geral, motorista, operador de máquinas, operador de motosserra, operador de roçadeira manual, pedreiro, pintor, serviços gerais e vigia.

Os salários variam de acordo com a função pretendida entre R$ 1.412,00 e R$ 2.324,89, além de vale-alimentação e vale-transporte. A carga horária semanal é entre 36 e 44 horas, dependendo da função.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 20 de outubro. Já as provas práticas e teste de aptidão física deverão ocorrer em novembro, quando os candidatos serão avisados, assim como os locais e horários de aplicação dos exames.

