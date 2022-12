Concurso de Criação de Games irá premiar vencedor com R$ 1.000,00

O Projeto Criar Jogos viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pela Burburinho Cultural está com inscrições abertas para o Concurso de Criação de Games. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de fevereiro de 2023 por meio do link https://bit.ly/criarjogos2022. Para mais informações é só acessar https://www.criarjogos.com.br/blank. O aluno que criar o melhor jogo será o vencedor e receberá R$ 1.000,00 em compras em lojas que ainda serão definidas. É importante ressaltar que somente o 1º colocado será premiado.

No município, o Projeto Criar Jogos tem apoio da Administração Municipal por meio das Secretarias Municipais de Cultura, de Educação e de Tecnologia, além do Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP), local das aulas presenciais do programa. Iniciado em setembro desse ano, a capacitação é gratuita com certificado após a conclusão de oito módulos ou de apenas um deles e tem como propósito engajar os jovens por meio da linguagem de gamificação dentro da faixa etária de 12 a 29 anos.

O secretário de Tecnologia, Josimar Cerqueira, comentou que o concurso tem como intenção ampliar as possibilidades de aplicação do conteúdo por meio da produção de jogos transformando o aluno em produtor de conhecimento. “Este concurso é destinado para os alunos dos polos presenciais e a escolha do tema é livre, sendo ele escolhido pelo próprio aluno. Os trabalhos deverão ser apresentados ao final do curso e será premiado o melhor jogo do laboratório presencial”, disse.

Josimar Cerqueira destacou que o concurso é direcionado e só vale para alunos que estão frequentando presencialmente o curso do Projeto Criar Jogos no Cegep. “O concurso permitirá que os alunos enriqueçam a prática educativa, utilizem a tecnologia como uma maneira de alavancar as possibilidades de ensino e de aprendizagem voltadas também para o mercado de trabalho, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes”, falou.