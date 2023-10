Colisão seguida de capotamento assusta motoristas na SP 340

Um acidente ocorreu neste sábado (21) na Rodovia Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), envolvendo um Renault/Sandero e outro veículo não identificado. O acidente causou congestionamento e assustou os transeuntes que passavam pelo local. Um dos veículos capotou entre as faixas de tráfego e o canteiro central.

Além do susto, a colisão e o subsequente capotamento interromperam o tráfego em uma das faixas no sentido Mogi Guaçu/Aguaí, resultando em lentidão e um congestionamento de aproximadamente 300 metros.

O acidente ocorreu por volta das 13h30, no quilômetro 171. De acordo com informações preliminares, pelo menos uma pessoa que estava no Sandero precisou ser resgatada pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Ambos os veículos envolvidos no acidente seguiam na mesma direção e, por motivos ainda desconhecidos, colidiram entre si.

Após a colisão, o motorista do Sandero perdeu o controle do veículo, capotando na faixa da esquerda e parando com as quatro rodas ocupando tanto a faixa de tráfego quanto o canteiro central.

Imediatamente após o acidente, o tráfego foi bloqueado na área e os motoristas que passavam pelo local pararam para prestar os primeiros socorros aos ocupantes dos veículos.

As equipes da Renovias e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para prestar assistência às vítimas, e pelo menos uma pessoa precisou ser levada para atendimento hospitalar.

A Polícia Rodoviária registrou o incidente e auxiliou no controle do tráfego, que só foi normalizado cerca de uma hora depois, quando o atendimento aos feridos foi concluído e os dois carros foram removidos da pista.