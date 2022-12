Cinejazz promete emocionar público no Palco do Parque dos Ingás

Encantamento, delicadeza e muita emoção é o que promete o espetáculo cênico-musical, Cinejazz, realizado gratuitamente no sábado, dia 3 de dezembro, no Palco do Parque dos Ingás. A apresentação faz parte da programação do Natal Encantado. O espetáculo é uma realização do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio exclusivo Renovias e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e Secretaria Municipal de Cultura.

A montagem, que parte de Poços de Caldas-MG, traz personagens icônicos e clássicos do jazz, imortalizados pelo cinema, de uma forma teatral e poética. A expectativa é que centenas de pessoas se reúnam no Parque dos Ingás. O espetáculo começa às 18h, mas é recomendado que o público chegue com antecedência para reserva de lugares. “É um espetáculo maravilhoso, com diversidade cultural e feito por pessoas apaixonadas pelo teatro, música, dança e poesia. Levaremos a Mogi Guaçu toda uma estrutura digna dos grandes musicais. É realmente imperdível”, destaca Marco Guedes, diretor de Arte.

CINEJAZZ

O roteiro e interpretação são de Jesuane Salvador. “Para nós, o Cinejazz traduz, de forma muito singular, como a arte pode resgatar significados essenciais sobre nossa ‘estada’ neste mundo. É um reflexo de como o fazer artístico pode trazer esperanças e um desejo de falarmos sobre a beleza humana, traduzida na força de emoções expressas por obras artísticas atemporais”, revela a artista.

A direção musical e regência são do maestro Juliano Barreto, com arranjos de Otávio Quartier, coreografias e preparação de elenco de Gisa Carvalho, sonoplastia, iluminação e técnica de Antonio Molina e Donizete Garcia. A direção geral é de Jesuane Salvador e a direção de produção e intervenções poéticas de Carol Affonso. “Da cabine da criação o projetista a operar a luz, aguarda com seu olhar grato e silencioso. É um espetáculo para se emocionar, sentir o coração bater mais forte, os olhos lacrimejarem e a pele arrepiar”, afirma Carol.

Com classificação indicativa livre, a montagem possui arranjos exclusivamente elaborados para a execução orquestral, coreografias repletas de beleza e um texto poético e brasileiro. Haverá intérprete de libras. Em contrapartida cultural, logo após a apresentação, artistas e equipe realizam um bate-papo com os interessados em compreender o processo de concepção do espetáculo.

SERVIÇO

Quando: 03/12/2022 às 18h

Local: Palco do Parque dos Ingás

Entrada gratuita – Para a garantia de lugares pede-se a chegada com antecedência.