CineHebeClube tem exibição gratuita do filme Cabra Cega e conversa com atriz Débora Duboc sobre obra do cineasta Toni Venturi

O CineHebeClube, iniciativa da Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal, exibe o filme “Cabra Cega”, dirigido por Toni Venturi (1955/2024), e recebe a atriz Débora Duboc, viúva do cineasta, dentro da programação gratuita do “CineConversa” neste domingo, dia 10 de novembro. Com 25 prêmios conquistados em festivais no Brasil e no exterior, “Cabra Cega” tem no elenco Débora Duboc e Leonardo Medeiros e é um thriller político centrado na situação limite de dois jovens militantes da luta armada que vivem o sonho da revolução social, no Brasil dos anos de chumbo.

Débora Duboc conversará com o público sobre a obra do cineasta Toni Venturi, diretor e produtor de oito longas-metragens — quatro ficções e quatro documentários – que colheram 67 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Venturi faleceu em maio último.

Formada em Artes Cênicas pela Unicamp, a atriz recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por seus trabalhos no teatro e no cinema. Atuou em curtas e nos longas metragens, realiza um trabalho de pesquisa do gesto teatral e produz espetáculos de relevância cultural e popular.

O CineHebeClube foi estruturado pela Cia da Hebe com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal, e exibe uma programação gratuita única, fora das telonas comerciais, focada em cultura, conexão, reflexão, criatividade e diversidade. A primeira convidada do CineConversa, em agosto, foi a cineasta Tata Amaral, uma das mais importantes realizadoras do cinema brasileiro, que exibiu seu primeiro longa-metragem “Um céu de estrelas” e conversou com o público presente.

A Cia da Hebe é uma associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 121 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, e oferece, em sua programação gratuita, oficinas, encontros, conversas, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte.

Serviço:

Cine Conversa: Toni Venturi por Débora Duboc – no CineHebeClube

Quando: 10 de novembro, domingo, às 17h30

Local: Cia da Hebe – Rua Capitão João Batista Mendes Silva, 175, no centro de Espírito Santo do Pinhal / SP