Ciclistas de Mogi Guaçu conseguem pódios em competição realizada em Mairiporã

A equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu participou da 17ª Volta Ciclística do Futuro e da 12ª Volta Feminina, realizadas em Mairiporã, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. Foram promovidas quatro provas nos três dias de competições. Pelo regulamento da competição, quem fizesse o menor tempo em todas as quatro provas era o vencedor e, após as quatro etapas disputadas, quem ficou com os menores tempos foram os campeões de cada categoria.

Mogi Guaçu participou com oito ciclistas e a professora Valdinéia da Silva Brandino dos Santos foi a técnica da equipe. Os resultados individuais foram positivos para a equipe guaçuana, conforme abaixo:

Valdinéia da Silva Brandino dos Santos

Competiu na categoria master nas quatro provas disputadas e ficou em segundo lugar, terminando na classificação geral na segunda posição.

Agatha Vitória Rosa Souza

Competiu na categoria infantojuvenil nas quatros provas disputadas e conseguiu três primeiros lugares e um quarto lugar, terminando na classificação geral na terceira posição.

Eloah Herrera

Competiu na categoria infantojuvenil, nas quatros provas disputadas conseguiu um terceiro lugar e três vezes na quarta posição, terminando na classificação geral na quarta posição.

Pedro Henrique Gonçalves Bento

Competiu na categoria infanto juvenil, conseguindo o melhor resultado na quarta etapa com um sétimo lugar, terminou na classificação geral na oitava posição.

Davi Salvi de Oliveira Prado

Competiu na categoria infantojuvenil, melhor resultado foi na terceira etapa 8º lugar, na classificação geral ficou em 16º lugar.

Miguel Simões Bassani

Competiu na categoria infantojuvenil, melhor resultado 19º lugar na segunda etapa, terminou na classificação geral na 19ª posição.

Nathan Henrique de Moraes

Competiu na categoria infantojuvenil, melhor resultado 21º lugar na primeira etapa, na classificação geral ficou na 22ª posição.

Fernando Gonçalves Ribeiro

Competiu na categoria infantojuvenil, melhor resultado 20º lugar, na classificação geral ficou na 20ª posição.

A Volta Ciclística do Futuro é realizada anualmente e trata-se de uma competição tradicional, principalmente na categoria de Base, na qual participam os melhores ciclistas do Brasil. A organização foi da Federação Paulista de Ciclismo, da Confederação Brasileira de Ciclismo e apoio da Prefeitura Municipal de Mairiporã.

“Na categoria infantojuvenil os ciclistas têm 12,13 e 14 anos, sendo a maioria de nossos ciclistas tem mais dois anos para disputar a Volta do Futuro nesta categoria e, com certeza, terão maiores chances de melhorarem seus resultados”, comentou o técnico da equipe, Celso Lucas.

A equipe guaçuana volta a competir em Indaiatuba pelo Campeonato Brasileiro de Pista, no Velódromo Municipal nos dias 17,18 e 19 de fevereiro.

Os seguintes ciclistas vão representar Mogi Guaçu na competição, todos na categoria infantojuvenil: Giovana Andrade Filete, Isabela Andrade da Silva, Agatha Vitória Rosa Souza, Eloah Herrera, Pedro Henrique Gonçalves Bento, Davi Salvi de Oliveira Prado, Miguel Simões Bassani, Nathan Henrique de Moraes e Fernando Gonçalves Ribeiro.