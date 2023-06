Chácaras Alvorada passa a contar com iluminação pública 100% LED

Os moradores das Chácaras Alvorada já sentem os benefícios da troca de luminárias realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade. O serviço começou na última sexta-feira, dia 2 de junho, e foi finalizado nesta segunda-feira (5), contemplando 100% da rede de iluminação pública do bairro. As antigas lâmpadas foram substituídas por LED – uma ação que faz parte do plano de modernização do parque por toda a cidade.

O programa começou a ser executado pela Prefeitura por determinação do prefeito Rodrigo Falsetti. Vila Bertioga, Chácaras Alvorada e o Distrito de Martinho Prado Júnior serão as primeiras regiões do município integralmente iluminadas com nova tecnologia LED em todas as ruas desde o final do ano passado.

“Esse é um investimento importante. Quando trocamos a lâmpada amarela por LED, a diferença é enorme. Além de mais luminosidade, que acompanha mais segurança, teremos também uma economia expressiva de energia”, destacou o prefeito. “Depois das Chácaras Alvorada, vamos para Martinho Prado, avançando gradativamente aos demais bairros da cidade”.

O chefe do Executivo adiantou que o projeto é trocar todas as lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED, mas isso dependerá da disponibilidade de recursos. Com o serviço iniciado, a meta é avançar até o final do mandato para atingir o maior número possível de localidades. Além disso, equipes da Prefeitura realizam manutenção regular para solucionar problemas de lâmpadas queimadas.

“Pretendemos trocar as mais de 18 mil luminárias existentes por lâmpadas com tecnologia LED, mais eficientes, duradouras e econômicas. Estamos fazendo gestão e estudando alternativas, a fim de que possamos dar um salto nesta questão de iluminação pública, sendo mais uma ferramenta para aumentar a segurança em nossa cidade”, ressaltou Falsetti.

A ação irá reduzir o consumo de energia, gerando economia aos cofres públicos. Além de menor consumo de energia e maior “brilho”, as luminárias de LED também têm vida útil maior que as luminárias convencionais.