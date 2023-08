Central do Cadastro Único promove encontro com OSCs e servidores de Secretarias Municipais

Na manhã desta quarta-feira, dia 30 de agosto, a Central do Cadastro Único (CadÚnico) promoveu um encontro com cerca de 100 servidores das Secretarias Municipais da Educação, Assistência Social e Saúde, além de membros das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). A reunião foi realizada com o objetivo de atualizar as mudanças que estão sendo implementadas nos benefícios ofertados pelo CadÚnico, além de apresentar os requisitos e os principais benefícios dos programas sociais.

“Os profissionais que estão bem-informados multiplicam as informações de maneira correta. Com isso, quem ganha é a própria população se mantendo informada sobre o que é o CadÚnico e seus programas ofertados”, comentou Mariluci de Oliveira Martins, assistente social e coordenadora técnica da Central do Cadastro Único de Mogi Guaçu. O encontro aconteceu na sede da Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas (FEAG), no Jardim Planalto Verde.

O compartilhamento de informações ocorreu devido às mudanças ocorridas nos programas oferecidos pelo Governo Federal, como o Bolsa Família, que tem, agora, um valor base de R$ 600 por família e será pago R$ 50 adicionais para cada dependente de 7 a 18 anos e para gestantes. “Sentimos a necessidade de estar atualizando sobre as novas informações. O governo é quem delimita os critérios e requisitos necessários para quem pode participar dos benefícios”, explicou Iracilda Ferla Ruela, coordenadora administrativa da Central.

“A Central foi implantada neste governo pelo prefeito Rodrigo Falsetti. Antes, esse serviço era realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) do município. Com a implantação, há dois anos, passamos a ter todos os profissionais que fazem o cadastro com a mesma informação, conhecimento e deixando o serviço mais qualificado”, completou Iracilda.

Vale ressaltar que, recentemente, o CadÚnico passou a contar com um número de WhatsApp, para facilitar o esclarecimento de dúvidas e para passar informações sobre os programais sociais. O número é o (19) 99730.0960.

Cadastro Único

O Cadastro Único é um mecanismo de registro do Governo Federal para identificar as famílias de baixa renda do Brasil. A execução é feita pelas Prefeituras dos respectivos municípios. O programa oferece a população, conforme inscrição atualizada de seus usuários, a oportunidade de receber os benefícios ofertados, como o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, entre outros.

A Central do CadÚnico de Mogi Guaçu fica localizada na Rua Santa Júlia, n° 111, na Vila Julia. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A equipe pode ser acionada pelo WhatsApp (19) 99730.0960, pelo telefone (19) 3851.7710 ou pelo e-mail: sps-contato@mogiguacu.sp.gov.br.