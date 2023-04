Casos de dengue na cidade aumentam 58,13% em uma semana

O número de casos positivos de dengue em Mogi Guaçu teve aumento de 58,13% em uma semana. Em sete dias, a quantidade de pessoas infectadas pela doença saltou de 86 para 136 casos confirmados. Os dados estão no último relatório de casos de dengue divulgado pela Vigilância Epidemiológica (VE), durante levantamento realizado entre os dias 30 de março e 5 de abril.

Até o momento, são 851 casos negativos e 123 pacientes aguardando o resultado dos exames, totalizando 1.110 casos notificados. O maior índice da doença se concentra na região das Chácaras Alvorada com 25 casos. Depois, encontra-se o Jardim Canaã com 16 casos, seguido pelos bairros do Jardim Ypê Pinheiro com 13 casos e Jardim Guaçuano com 11 casos.

A bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz, comentou que cerca de 80% dos casos registrados encontram-se nas casas das pessoas e, por isso, a conscientização da população é fundamental. “Portanto, solicitamos aos moradores que eliminem os criadouros do mosquito, limpando seus quintais semanalmente e eliminando água parada, ambiente ideal para o Aedes aegypti crescer. Somente assim conseguiremos vencer essa batalha na cidade”, frisou.

A bióloga reforçou ainda sobre a necessidade de atenção aos cuidados preventivos contra a proliferação do mosquito. “Pedimos a colaboração da população na ajuda para eliminar os criadouros e que as pessoas procurem o posto de saúde mais próximo de seu bairro se tiver sintomas de febre, dor de cabeça e dores no corpo”, ressaltou.

Prevenção

Como todos sabem, a prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar água parada, esvaziar garrafas, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água são algumas iniciativas básicas para evitar a proliferação do mosquito. Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor coloca os seus ovos.

Cuidados pessoais

Utilize repelente

Cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possível

Coloque telas em janelas e portas

O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo, ao amanhecer e ao entardecer

É importante reforçar a atenção nesse período, pois o mosquito é oportunista e pode picar à noite também