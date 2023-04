Pai e filho morrem esmagado em acidente que aconteceu em Mogi Mirim

Por volta das 08h00 da manhã desta segunda (10), pai e filho que trafegavam pela Rodovia dos Agricultores, que liga Mogi Mirim até a cidade vizinha de Artur Nogueira perdeu a vida de maneira trágica após se envolverem em um acidente de trânsito.

Segundo testemunhas, os dois estavam em uma motocicleta Honda Titan 125 com placa de Mogi Mirim, eles seguiam sentido Artur Nogueira, quando por motivos desconhecidos atingiram a traseira de um GM Ônix que seguia no mesmo sentido. Com a colisão, os dois acabaram caindo sobre a pista contrária, no memento exato que um carreta passava, ambos foram atropelados e esmagados tragicamente.

Ainda não foi divulgado o nome das vítimas, mas ambos são de Artur Nogueira, o pai de 30 anos e o filho de 9 anos.

A principio havia sido informado que se tratava de um casal, mas devido ao estado dos corpos, apenas a família conseguiu fazer o reconhecimento.