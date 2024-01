“Campo do TG” será totalmente remodelada e serviços já começaram  

A Praça Francisco Marchese, popularmente conhecida como Campo do TG, será totalmente renovada para que a área de lazer possa continuar sendo usada pela população com mais comodidade e conforto. Nesta semana, estão sendo executados os serviços de limpeza do terreno e de abertura das áreas que irão receber a ciclovia com rampa de PCN, pista de caminhada e o estacionamento.

Pelo projeto, a Praça do TG ganhará bebedouros, sanitários, campo de futebol, pista de patinação, arquibancada, espaço pet, playground, campo society, quadra de streetball e bicicletário, além da revitalização da academia ao ar livre já existente. A área terá iluminação 100% LED e ganhará novo paisagismo com arbustos e árvores frutíferas e ornamentais, além de uma ponte sobre o córrego existente no local.

O prefeito Rodrigo Falstti comentou que o projeto foi feito pensando no bem-estar da população que utiliza a área para o lazer e merece um local mais apropriado para a prática esportiva e também para o descanso. “Será um espaço bonito, organizado, com equipamentos para todo mundo fazer a sua atividade física, praticar o esporte, encontrar os amigos e conviver bem e em segurança”, destacou.

O valor do investimento é de R$ 3.785.847,07 e o serviço é executado pela empresa DJR de Oliveira LTDA. O prazo de conclusão é de 10 meses. O projeto de requalificação do local foi executado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e o trabalho tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).