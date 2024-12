Câmara Municipal abre inscrições para concurso público, prazo é até o dia 10 de janeiro de 2025

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público n.º 001/2024, promovido pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu. O certame, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (INDEC), visa o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para diversos cargos públicos, abrangendo diferentes níveis de escolaridade.

Os cargos disponíveis incluem oportunidades para candidatos com Ensino Fundamental Incompleto, Fundamental Completo e Médio Completo. Entre as funções ofertadas estão: Auxiliar de Serviços Gerais e Copeira, com salário de R$ 1.511,30; Motorista, com salário de R$ 1.720,47; e Técnico Administrativo, com remuneração de R$ 2.710,92. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais, e o regime de contratação é baseado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial do Instituto INDEC (https://institutoindec.org.br), e ficarão abertas até o dia 10 de janeiro de 2025, às 23h59min. As taxas de inscrição variam de R$ 55,00 a R$ 75,00, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido.

Os interessados devem conferir todas as informações no edital completo, que está disponível aqui ou no site das inscrições. É importante verificar os requisitos específicos de cada vaga, como escolaridade mínima e, no caso do cargo de Motorista, a obrigatoriedade de possuir CNH categoria “B” ou superior.