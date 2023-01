Buscas pelo motorista que caiu com carro no Rio Mogi Guaçu chegam ao 3º dia sem sucesso

Homens do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu com apoio de bombeiros da região terminaram o terceiro dia de buscas ao VW Gol que caiu no Rio Mogi Guaçu no final da manhã da ultima segunda (09), as buscas se reiniciam na manhã desta quinta (05).

Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos é o suspeito de ter caído no rio após o acidente, ele havia passado o réveillon em Poços de Caldas, em Minas Gerais, e voltava para Campinas onde mora e trabalha, no entanto, estas informações só poderão ser confirmadas quando acharem o veículo e o corpo.