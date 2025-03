“Bee Gees Experience, O Musical”, é atração de sucesso no TUPEC, no próximo domingo (16)

“Bee Gees Experience, O Musical” traz aos palcos um espetáculo nunca visto no Brasil. Com balé e mais de 40 trocas de figurinos, em um show inesquecível, cantado ao vivo! Um verdadeiro “revival” da era dos maiores vendedores de discos de todos os tempos.

Um espetáculo magnífico, que conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. As projeções, jogos de luzes, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração ajudam na imersão desta belíssima homenagem aos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb.

Além dos 3 vocalistas e do balé, o espetáculo ainda conta com a direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo, um dos maiores diretores artístico da atualidade que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Elvis Experience Tribute In Concert”, “Abba Experience In Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, O Musical”, “Amazing Tenors, Sings Bocelli”, Broadway nights o musical “Acoustix”, entre outros; e direção executiva de Daniela Schiarreta.

Serviço:

BEE GEES EXPERIENCE

16/03/2025 – Domingo às 19:00 h – Musical – 80 min. – Livre

Mogi Guaçu – Teatro Tupec – Av. dos Trabalhadores, 2651

Ingressos:

Bee Gees BRZ Experience Mogi Guaçu – Ingressos de R$ 70.00 a R$ 140.00, Compre aqui: https://megabilheteria.com/evento?id=20250114143712