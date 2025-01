Balanço 2024: Renovias reduziu 19,4% o número de sinistros de trânsito com vítimas fatais

O ano de 2024 foi de muito trabalho para as equipes que prestam atendimento aos clientes em toda a malha viária administrada pela Renovias. Mas, também foi um ano de muito aprendizado, inúmeros treinamentos e vasto conhecimento para operar cada vez mais seguro e com mais eficiência. O resultado foi o atingimento de metas importantes como a redução do número de sinistros de trânsito e de mortes.

Em comparação com o ano anterior, 2024 registrou redução no número de sinistros de trânsito. Foram 1.258 em 2023 contra 1.204, em 2024, o que representa queda de 4,3%.

Mas, o número que mais chama a atenção no comparativo 2023-2024 é o de sinistros com vítimas fatais. Em 2023 foram registrados 62 sinistros deste tipo, sendo que em 2024, foram 50. Neste caso, a redução foi de 19,4%.

“Os números refletem o trabalho realizado pela equipe de Operações ao longo de todo o ano que passou. Pudemos, através de uma atuação sincronizada com a Polícia Militar Rodoviária, viabilizar a fiscalização por videomonitoramento, com câmeras que identificam motoristas usando o celular ou sem o uso do cinto de segurança, além de ações operacionais de visibilidade com as viaturas, nos trechos e horários em que os clientes precisam ter maior atenção. Os treinamentos e as ações operacionais, resultam em segurança para nossos clientes e um atendimento de excelência, com foco em salvar vidas. Importante que motoristas tenham atenção e prudência, para prevenção de sinistros de trânsito”, ressalta o gerente de operações da Renovias, Alberto Correia Junior.

Além dos constantes treinamentos para bem atender, ao longo de todo ano de 2024 a Renovias promoveu cerca de 30 campanhas de segurança e de conscientização nos municípios lindeiros, que impactaram aproximadamente 70 mil pessoas.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro.

Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br