Atriz mirim guaçuana de 8 anos é selecionada para série que conta história do Peter Pan na Like Play

A atriz e modelo mirim e guaçuana Kimberlly Emanuelly da Lavra Semolini de 8 anos foi selecionada e aprovada para ter um papel em uma nova série da plataforma de streaming Like Play que será exibida em 2024. A série se trata de uma releitura de Peter Pan em a “Terra do Nunca”.

Kimberlly é filha de Tamires Luana da Lavra Camatari Semolini e Marcelo Damião Semolini e já atuaa como modelo mirim desde os 5 anos.

A Like produtora possui seu streaming com vários filmes, séries e novelas 100% nacionais e é referência de novos talentos para emissoras como SBT e Globo.

A talentosa menia já tem mais de 20 mil seguidores no Instagran. Sigam o Instagram da pequena atriz e ajude no seu engajamento @kimbelry_kimkim1. A rede social é monitorada pela mãe.

Kinberlly estuda no CAIC do Jardim Santa Terezinha II e após a sua participação na série da Like Play, ela terá seu DRT profissional, o documento é uma espécie de registro profissional, o que significa que a pessoa está capacitada e tem autorização legal para trabalhar como ator profissional.