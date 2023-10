Após manutenção, piscina do Centro Esportivo do Santa Terezinha II é reaberta nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, 4 de outubro, a piscina do Centro Esportivo Waldemar Ferrari, no Jardim Santa Terezinha II, na Zona Leste de Mogi Guaçu, voltou com as atividades normais para receber a população. Um trabalho de manutenção foi necessário para a reabertura. O centro esportivo fica localizado na Rua Adolpho Luís Rehder, 208, e o horário de funcionamento ao público é de terça-feira a sábado das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Já no domingo, as pessoas podem frequentar a piscina das 13h30 às 16h30.

No local também há aulas de hidroginástica e de natação com o professor de Educação Física, Ezequiel Machado. As aulas de hidroginástica têm faixa etária livre e são realizadas em dois períodos sendo às terças-feiras, das 14h às 15h, e às sextas-feiras, das 8h às 9h da manhã. Para a natação, a modalidade tem como público-alvo as crianças com idade entre 6 e 12 anos, com aulas aos sábados no período das 10h30 às 11h30. Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) pelo número (19) 99854.4817.

Demais

É importante lembrar que desde o dia 19 de setembro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reabriu as piscinas públicas dos Centros Esportivos de Mogi Guaçu. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 e, aos domingos, das 13h30 às 16h30.

Já se encontram em funcionamento as piscinas dos Centros Esportivos Antônio Campano, no Jardim Bela Vista; Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II; Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos; Vereador José Américo Caveanha, o Cerep, na Vila Paraíso; e Amaury Caveanha, em Martinho Prado Júnior.

Os interessados em frequentar as piscinas devem providenciar uma carteirinha por meio do cadastro realizado diretamente na sede da Secretaria de Municipal Esporte e Lazer, na Rua Santo Antônio, 30, no Bairro do Lote. Para o cadastro, é necessário apresentar um documento com foto e uma foto 3×4.

“Além da opção da carteirinha, o cidadão pode apresentar o RG, CNH ou outro documento com foto para ter acesso as piscinas públicas”, comentou o secretário da Pasta, Paulo César Moreira.

Endereços

Centro Esportivo Antônio Campano

Rua Florianópolis, 115, Jardim Bela Vista

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão)

Rua Irati, s/nº, Jardim Ypê II

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Ceresc

Rua Tambaú, s/nº, Vila São Carlos

Centro Esportivo Vereador José Américo Caveanha – Cerep

Rua Mococa, 201, Vila Paraíso

Centro Esportivo Waldemar Ferrari

Rua Adolpho Luís Rehder, 208, Jardim Santa Terezinha II

Centro Esportivo Amaury Caveanha

Rua Júlio Fernandes, 340, Distrito Regional de Martinho Prado Júnior