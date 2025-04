Após 6ª rodada, Santa Cruz assume a liderança da 1ª Divisão do Amador

Com seis rodadas concluídas, o E.C. Santa Cruz assumiu a liderança do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2025 – Troféu Wagner Lazarini Ribeiro – Wagão. A equipe chegou ao topo da classificação com 14 pontos após golear por 6 a 1 o Lanister, que é o lanterna da competição com três pontos.

O atual líder foi beneficiado na rodada com a derrota do Brais por 1 a 0 para o Paulista (4º colocado). Até a 5ª rodada, o elenco da Zona Sul liderava o campeonato com 12 pontos. Com o revés, o Brais caiu para a 3ª colocação, sendo ultrapassado também pelo LA 12 F.C. que atingiu 12 pontos com vitória por 4 a 3 sobre o Comercial.

Os demais resultados da 6ª rodada que aconteceu no domingo, 27 de abril, foram Anhumas (6º) 1 x 0 Ypê Pinheiro (11º), C.A. Itaqui (5º) 1 x 4 Ipiranga (8º) e Vila Miranda (7º) 2 x 0 Valência (10º). Em 2025, o campeonato conta com a presença de 12 times e terá três meses de duração. A final está marcada para o dia 29 de junho.

Nesta fase, as 12 equipes se enfrentam entre si e jogam em turno único. Desta etapa, avançam para as quartas de final os oito melhores times na classificação geral, que duelarão em jogo único dentro dos seguintes confrontos: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; e 4º x 5º colocados. Os dois últimos na classificação final serão rebaixados para a 2ª Divisão de Futebol de Mogi Guaçu em 2026.

A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Confira a tabela da 7ª rodada

Domingo, 4 de maio, às 10h

E.C Santa Cruz e Brasília F.C/Brais – Campano, no Jardim Bela Vista

Ipiranga F.C. e Paulista F.C. – Cerep, na Vila Paraíso

Valencia/Mercenários e LA 12 F.C. – Aica, no Jardim São Pedro

E.C Pinheiros e Lanister F.C – Pelezão, no Jardim Ypê II

Comercial F.C e C.A Itaqui – Furno, no Parque Cidade Nova

Vila Miranda F.C. e A.A. Anhumas – Beira Rio, na Vila Paraíso