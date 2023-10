47ª MEG chega ao seu quinto final de semana de competição com disputas acirradas pelas primeiras posições  

Perto de completar um mês do início da competição, a Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) de 2023 chega a mais um final de semana com a disputa de outras três modalidades. No sábado, dia 28 de outubro, a partir das 13h30, todas as equipes inscritas vão estar no Centro Esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista, para a disputa do futevôlei, enquanto o jogo de damas está marcado para às 14h30, no Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Ceresc, no Jardim Santo Antônio.

Já no domingo, 29 de outubro, será a vez da prova de pedestre da MEG, que acontecerá na Rua Hugo Panciera, bairro Imóvel Pedregulhal, em frente ao Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoi, o Velo, no complexo esportivo do Camacho. A entrega da numeração dos participantes está marcada para acontecer a partir das 7h. As inscrições para os interessados das respectivas equipes ainda estão abertas e podem ser feitas até às 13h do próximo sábado, 28, por meio do link: https://forms.gle/AV8jtttb4Zj67xnt8.

O percurso será de 5 km para as categorias PCD e adulto masculino e feminino e de 1 km para a categoria mirim. A classificação parcial da 47ª MEG mostra a equipe do Cerâmica Clube/Unimogi na liderança da competição com 149 pontos, seguida pela LEC (128), Associação de Amigos Bom Jesus (127), Espaço Liga CMO (99), Brais/Alvorada (56) e a Machado Team Combate com 47 pontos. A 47ª edição da MEG é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

No último final de semana da MEG, foram disputadas seis modalidades. No tênis de campo, Rafael Longhi Breda, do Espaço Liga CMO, e Gisele Moreira, do Cerâmica Clube/Unimogi, venceram as categorias adulto masculino e adulto feminino, respectivamente. Na categoria tênis mirim masculino, Daniel Alves Zani, da LEC, foi o campeão. Já nas duplas masculina, quem garantiu a primeira colocação foi Cristiano Gonzaga e Cleber Simões, do Cerâmica Clube/Unimogi.

No basquete 3×3, a Associação de Jovens Bom Jesus ficou com o primeiro lugar na classificação de equipes na categoria feminina, enquanto no masculino, o Espaço Liga/CMO foi a equipe campeã. Valmir Santom e Sebastião Mariano da LEC ficaram com a melhor marca na disputa na cancha da malha de terra. Encerrando o sábado, no ciclismo masculino, teve dobradinha da equipe do Cerâmica Clube/Unimogi, que ficou com o lugar mais alto do pódio nas categorias mirim e adulto. O cenário se repetiu também no feminino, quando a equipe se sagrou campeã nas categorias juvenil e adulto. Já no xadrez, Wendel Rodrigo de Assis, da Machado Team Combate, garantiu o primeiro lugar.

No domingo, a Associação de Amigos Bom Jesus dominou as provas da natação em ambas as categorias e ficou com o primeiro lugar nas classificações gerais.