24º Salão de Artes: exposição de obras selecionadas começa nesta terça-feira, 12, no Centro Cultural

A exposição das obras selecionadas para o 24º Salão de Artes de Mogi Guaçu começa nesta terça-feira, 12 de novembro. A mostra poderá ser apreciada no hall de entrada do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, os trabalhos poderão ser vistos à noite, nos feriados e aos finais de semana durante os dias de eventos no local até dia 6 de dezembro.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o 24º Salão de Artes de Mogi Guaçu teve 57 obras inscritas de artistas de Mogi Guaçu (20), Mogi Mirim (7), São Paulo (2), Campinas (1) e Águas de Lindóia (1), totalizando 31 participantes. Porém, após avaliação da comissão de habilitação do concurso, quatro trabalhos foram indeferidos por descumprimento das regras estabelecidas de acordo com o edital de publicação.

Desta forma, 53 trabalhos foram habilitados e estão expostos no Centro Cultural, sendo 11 de desenho infanto-juvenil, oito de desenho adulto, 21 de pintura contemporânea, oito de pintura acadêmica e cinco de escultura.

A banca julgadora do evento de 2024 foi composta por três servidores da Secretaria de Cultura: Eli Cóvulo (artista plástica e professora de desenho e artes); Nilse Santamarina Peres (artista plástica); e Júnior Costa (artista plástico e desenhista).

A cerimônia de premiação ocorrerá em 22 de novembro, uma sexta-feira, às 19h, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. Os vencedores de cada modalidade receberão prêmios no valor de R$ 300,00 (1º lugar), R$ 200,00 (2º) e R$ 100,00 (3º), além de troféus.