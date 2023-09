1ª edição das Tradições Nordestinas acontece em outubro na Praça da Capela 

Durante os dias 6, 7 e 8 de outubro, na Praça Antônio Giovani Lanzi, a Praça da Capela, a Secretaria Municipal de Cultura realizará a 1ª edição da Festa das Tradições Nordestinas. O evento tem o objetivo de celebrar e proporcionar para a população guaçuana um enriquecimento cultural do Nordeste com sua gastronomia, literatura, costumes e tradição. A Pasta estima que cerca de quatro mil pessoas devem comparecer por dia na festa.

O público presente encontrará um ambiente com atrações artísticas e musicais sobre a temática, além de uma praça de alimentação com comidas típicas nordestinas e variadas como, por exemplo, acarajé, baião de dois, sarapatel, cuscuz, buchada de bode, abará e tapioca. “Essas são apenas algumas das opções da rica gastronomia dessa região com nove Estados e que representa 30% da população brasileira”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

“Sabemos da grande presença de famílias de outras regiões, principalmente do Nordeste, aqui em Mogi Guaçu. Por isso, decidimos realizar este evento inédito aqui na cidade para promover essa cultura rica e que merece mais atenção. Esperamos um grande envolvimento da população nos três dias de evento”, disse.

A Festa das Tradições Nordestinas de 2023 será realizada por meio da Lei nº 5.577, de 4 de março de 2022, de autoria da vereadora Judite de Oliveira, que instituiu no calendário de comemorações da cidade o Dia Municipal do Nordestino, no dia 8 de outubro. Esta data homenageia a cultura nordestina e a diversidade folclórica típica da região Nordeste do Brasil.

Praça de alimentação

A Secretaria Municipal de Cultura publicou na sexta-feira, 1º de setembro, o edital para os ambulantes interessados em participar da Festa das Tradições Nordestinas. Eles devem formalizar uma proposta seguindo as normas conforme descritas no edital até às 15h do dia 11 de setembro, na sede da Secretaria de Cultura, no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2651, no Jardim Camargo. O edital completo pode ser conferido no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Mzk4OTMz.