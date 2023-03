11 unidades de saúde iniciam vacinação em período integral das 8h às 16h

Nesta semana, 11 unidades de saúde de Mogi Guaçu iniciaram o funcionamento integral de vacinação para o público. Agora, o período de atendimento nesses postos é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h sem fechamento no horário de almoço, sendo: UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro, UBS Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Vieira, o objetivo é facilitar o acesso e assegurar assistência à população por meio do fortalecimento da atenção primária. “Nós estamos investindo num novo modelo de assistência para fortalecer o atendimento na atenção básica de vacinação e, assegurando, assim, que o paciente seja bem atendido”, disse.

A implantação do horário integral teve início no dia 20 de março e serviu como projeto-piloto para testar o novo modelo. “Nesse período de teste conseguimos atingir um bom índice de vacinação. Diante disso, constatamos que é viável para as pessoas o horário integral de atendimento”, explicou.

Luciano destacou que qualquer munícipe pode ser atendido nesses 11 postos de Saúde, independentemente do setor em que pertence. “As equipes desses locais já estão cientes sobre o assunto. E para se vacinar o indivíduo deve apresentar documento com foto e carteira de vacinação”, concluiu.

É importante destacar que o horário integral de vacinação é para todos os tipos de vacina.