Veja o que abre e o que fecha no feriado de Natal

SAÚDE

Urgências e emergências serão atendidas no Pronto Socorro do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” (Jardim Planalto Verde, zona Sul) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) / PPA (Posto de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, e na Santa Casa, centro.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Não haverá coleta de lixo nos dias 24 e 25 de dezembro. Os cemitérios funcionarão normalmente.

As feiras que aconteceriam na quarta-feira, dia 25, no Jardim Selma e no Jardim Zaniboni II foram antecipadas para a terça-feira, dia 24. A feira do Jardim Fantinato também será realizada na terça-feira.

SAMAE E DEFESA CIVIL

O Samae e a Defesa Civil mantêm equipes de plantão para o atendimento a emergências.

Telefones:

Samae – 0800 – 102 028

Defesa Civil – 199

SECRETARIA DE ESPORTES

No dia 23, segunda-feira, os centros esportivos funcionarão normalmente. Dias 24 e 25, terça e quarta-feira, todos estarão fechados e dia 26, quinta-feira, os centros esportivos voltam a funcionar a partir das 13h.

POUPATEMPO Não haverá expediente na unidade Mogi Guaçu nos dias 23, 24 e 25 de dezembro. O atendimento voltará normalmente no dia 26, quinta-feira.