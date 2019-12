Homem é atropelado sobre faixa de rolamento na SP 340

Um homem ficou gravemente ferido em um grave acidente que aconteceu por volta das 13h30 desta sexta-feira (20) no KM 165 da Rodovia SP 340, em Mogi Mirim, próximo ao trevo de acesso para a Avenida Pedro Botesi.

Segundo apurado junto à concessionária RENOVIAS, um homem de aproximadamente 30 anos foi atropelado por um caminhão com placas de São João da Boa Vista que seguia sentido Mogi Guaçu. O homem que não portava documentos caminhava sobre a faixa de rolamento, quando foi atingido e arremessado contra uma defensa metálica.

Desacordado, a vítima apresentou um grave ferimento na cabeça e após receber os primeiros socorros dos paramédicos da ambulância da RENOVIAS foi encaminhado para a Santa Casa de Mogi Mirim, onde permanece internado em estado grave. O condutor do caminhão nada sofreu, a Polícia Militar Rodoviária esteve no local junto com a Perícia da Polícia Cientifica com o objetivo de apurar as responsabilidades.