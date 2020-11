“Reserva Central” abre 3ª fase de vendas

Com 100% das unidades vendidas nas 1ª e 2ª fases, o “Reserva Central Condomínio” em Mogi Guaçu, está lançando sua 3ª etapa de vendas.

Com a necessidade de compartilhamento dos espaços das residências e de mais tempo passado com a família, os projetos mais espaçosos e quintais, passaram a ser objetos de desejo. “Esta nova situação gerou uma consciência diferente sobre convívio e agitou a corrida por este tipo de produto. Os empreendimentos de qualidade estão bastante valorizados”, afirma Sebastião Silveira, gerente à frente das vendas do Reserva Central.

De acordo com especialistas, casa em condomínio é o produto da vez do mercado imobiliário.

Estes são fatores que estimularam os realizadores do Reserva Central a liberarem a venda da 3ª terceira etapa.

No terreno de 44.000 m² localizado no centro da cidade e ao lado do Buriti Shopping, onde poderiam ser erguidas várias torres com muitos apartamentos, serão implantadas apenas 132 residências no total, o que garantirá qualidade de vida e liberdade para os moradores, com a implantação de Casas Térreas e Isoladas de 91,64m² de área privativa construída e mais 109m² de áreas privativas descobertas.

Construído na Avenida Rodrigo Mazon, região central de Mogi Guaçu, o Reserva Central Condomínio diferencia-se por atender um público mais exigente, que se preocupa em morar bem, com segurança e com localização privilegiada.

Projeto Diferenciado

A planta foi pensada no gosto atual de integrar sala, copa, espaço gourmet e quintal. Oferece ventilação cruzada, iluminação natural em todos os ambientes, sem perder espaço com corredores internos e sem comprometer a circulação. As casas serão térreas e isoladas, com três dormitórios (1 suíte), sala para dois ambientes, quintal com varanda gourmet, cozinha, banheiro, closet e duas vagas para carros.

Outro fator que chama a atenção do comprador, é o lazer completo. Com campo gramado e iluminado, academia, piscinas, solário, playgrounds, ciclo faixas, pergolado para descanso, praça dos aromas, pomar e área para piqueniques, salão amplo para festas com varanda e ainda um espaço gourmet com churrasqueira e forno para pizza. Todos estes espaços são determinantes num condomínio fechado residencial, para garantir momentos de alegria, descontração e convívio social num ambiente seguro e estruturado, pois os espaços serão entregues com os equipamentos, tudo pronto para ser utilizado.

Valorização

Com todas essas particularidades, o Reserva Central Condomínio é um excelente exemplo de empreendimento, que atende às expectativas de quem opta por morar num excelente local, ou, para quem que procura a oportunidade para investir num dos setores que mais tem valorização: o imobiliário.

Aliás, quem já comprou sua casa no Reserva Central – Fases 1 e 2, já comemora a valorização do imóvel, antes mesmo de ficar pronto.

Vendas Aceleradas

A Fase 3 do Reserva Central tem as condições amplamente facilitadas até a entrega e o saldo pós entrega, pode ser pago através de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação com a utilização do FGTS.

As obras das Fases 1 e 2 estão em andamento e os visitantes são atendidos no local, com visita a Casa Decorada. Quem quiser conhecer mais, pode falar com o corretor especializado no local, inclusive aos sábados, domingos e feriados, ou pelo site www.reservacentral.com.br.

