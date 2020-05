Motorista fica gravemente ferido após choque violento contra poste

O condutor de um GM Corsa, prata ficou gravemente ferido após perder o controle do veículo e chocar se violentamente contra um poste da Elektro na Avenida Zulmira Pansani, divisa entre o Jardim Santa Madalena e Parque dos Eucaliptos na noite deste sábado (09).

Segundo apurado no local pelos PMs Brandai e Pozzer, não houve testemunhas do acidente, mas populares acionaram o Resgate do Corpo de Bombeiros.

A principio, um homem identificado como sendo Alan Pereira era o condutor, ele ficou preso nas ferragens e após ser resgado pelos Bombeiros, sob o comando do Sargento Tavares, o SAMU com equipe médica prestou os primeiros socorros. A vítima apresentou fratura de fêmur e diversas escoriações pelo corpo, sendo removido para a Santa Casa em estado grave.