Filho de 27 anos é preso pela PM após agredir e ameaçar a mãe

A Polícia Militar foi acionada no final da noite desta quinta (09) no Jardim Bandeirantes, no local, um mulher de 51 anos estava sendo vítima de violência doméstica praticada pelo próprio filho de 27, este usuário de drogas.

Assim que os PMs chegaram a residência, viram que o homem ameaçava a mãe com uma faca e estava muito agressivo. Os PMs interviram e também foram ameaçados, foi necessário o uso de força moderada para deter o meliante.

A mulher vítima das ameaças e agressões contou que tinha uma medida protetiva contra o filho, devido a outras ocasiões que já havia sofrido a mesma violência.

Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, o agressor foi autuado em flagrante por Violência Doméstica, Desobediência e Resistência, ficando o mesmo preso a disposição da Justiça.