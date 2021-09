SAAMA promove exposição de mudas para incentivar arborização urbana

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente realiza a partir de hoje, entre os dias 10 e 26 de setembro, uma exposição de mudas de plantas e árvores nativas cultivadas no Viveiro Municipal e que são disponibilizadas gratuitamente à população para plantio, sobretudo em calçadas. A mostra é parte do Festival da Primavera, promovido nas dependências do Shopping Boulevard, e busca engajar a comunidade no processo de arborização urbana em toda a cidade.

“A arborização é muito importante para o bem-estar das pessoas, uma vez que contribui para preservar a qualidade do ar, diminuir a velocidade dos ventos e melhorar a sensação térmica. Ajuda, ainda, a reduzir riscos de alagamentos”, explica o secretário da pasta, Marcelo Sartori. “Estamos em uma campanha ampla de incentivo ao plantio de mudas em calçadas, seguindo orientações que são oferecidas pela Secretaria aos interessados”.

A exposição, instalada próxima ao cinema e ao posto do Poupatempo do centro comercial, é aberta a público. Quem se interessar poderá receber um vale-muda a ser retirada junto ao SAAMA, na Avenida Mogi Mirim, 93, no Areião. Informações sobre a forma correta de plantá-la serão dadas pelos servidores ou pelo telefone (19) 3811-7040.

Setorização

Para atingir os objetivos estabelecidos para a campanha de arborização, o SAAMA dividiu a cidade em 8 setores em função de sua localização geográfica. Neste segundo semestre de 2021, as atividades serão concentradas no Setor 3, que abrange os bairros Parque Real, Centenário, Cambuí, Igaçaba, Parque Cidade Nova, entre outros. Além da doação de mudas, a Secretaria trabalha ainda com gincanas em escolas do setor. “As unidades de ensino do Setor 3 participam da campanha de plantio de árvores neste semestre. A classe que conseguir retirar e plantar mais mudas ganhará um período para lazer no boliche, por meio de parceria com o Alizuá”, conta Sartori.

A expectativa é que, ao final da campanha, o município tenha feito crescer em 25% o número de residências com árvores plantadas no passeio em cada um dos 8 setores.