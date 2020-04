Caso Isis de Itapira: Mãe confessou ocultação do corpo após morte por engasgamento

A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo divulgou uma nota informando que a mãe da menina Isis Helena, Jenifer Natália Pedro confessou a participação no desaparecimento da criança de 1 ano de 10 meses no dia 02 de março.

Jenifer está presa em local não informado depois que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu pediu prisão preventiva dela por 5 dias na última sexta (18), havia indícios da participação dela no crime de desaparecimento de Isis.

Atualização as 19h15:

“Nota à imprensa via Assessoria Secretaria de Segurança Pública.

Inquérito Policial número 205955/2020.

(C. decreto de sigilo)

Data fato: 02/03/2020

Vitima: ISIS HELENA PEDRO Schotem, 01 ano e 10 meses de idade.

Investigada: Jeniffer Natalia Pedro, 21 anos (genitora)

Local das buscas : bairro rural Duas Pontes. Itapira S. P.

Conforme já reportado pela imprensa com ampla divulgação em todo país , a Policia Civil, via Delsecpol Mogi Guaçu e DIG ( Delegacia de Investigações Gerais ), informa : Há 47 dias estamos trabalhando exclusivamente na investigação do desaparecimento da criança Ísis, fato que ganhou repercussão nacional. Iniciamos os trabalhos via DDM de Itapira, como subtração de incapaz, porém logo foram denotadas as variadas contradições da mãe Jeniffer.

O procedimento no dia 16 de março foi avocado pela Seccional e distribuído à Dig. Trabalhos de inteligência policial , de campo e levantamentos de câmeras foram efetuados e a investigação tecnicamente provou que duas versões apresentadas pela mãe não se sustentavam. Ante os fatos , representação foi ofertada ao Ministério Público e M. M Juiz da comarca de Itapira, demonstrando esses fatos , com isso foi expedido o decreto de prisão temporária da mãe Jeniffer.

Com sua prisão no último dia 17/04/2020, após ter ciência do caminho que a investigação tomou , com suas versões sendo totalmente desmontadas, não restou outra alternativa para Jeniffer a não ser em dar uma nova versão, a qual vai ao encontro do relatório de investigação. Declinou que por ocasião dos fatos , a criança teve febre por volta de 00:00 do dia 02/03/2020, dando o remédio Ibuprofeno; pela madrugada lhe deu uma mamadeira e dormiu. Quando acordou pela manhã as 06h15, a criança estava gelada com a boca com espuma e leite, constatando q ela estava morta.

Levou seu outro filho na creche , pegou sua motocicleta na casa da mãe, retornou para casa , muito temerosa com o que pudesse ocorrer , colocou o corpo da criança em uma mochila e dirigiu- se até as “ duas pontes” , onde está localizado o rio do peixe ( Itapira ) e lá despediu da criança e jogou o corpo nas águas. Viu que a criança inicialmente afundou, depois boiou , perdendo -a de vista. Retornou , foi com a Avó no mercado e na volta anunciou a subtração da criança Ísis.

Foi possível determinar a roupa com que a criança estava quando a mãe se desfez do corpo, sendo um bore. rosa ( foto anexada ). Com isso as buscas seguem com objetivo de encontro de vestígio ou o corpo da criança. Há ainda trabalhos investigativos a serem executados. Jeniffer está com prisão temporária decretada e será pedida a prorrogação dessa prisão.

Att.

Mogi Guaçu 20/04/2020″