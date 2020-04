Três traficantes são presos com cerca de 5 quilos de maconha, cocaína e crack

Uma operação realizada nesta terça-feira (21), em Mogi Guaçu, pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e a Força Tática da Polícia Militar com apoio do Canil da GCM prenderam três homens, em três endereços distintos, por associação ao tráfico de drogas.

A operação contou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Uma equipe da Força Tática composta pelo sargento Fontes e pelos cabos Montefusco, Orozimbo e Arbeli foram até a rua Santo Antonio de Posse, no Jardim Zaniboni II, onde detiveram E. H. do A.

Outra equipe, composta pelo sargento Mello e pelos cabos Sá e Ramalho, se dirigiu até a Avenida Nagib Mate Marhej, no Jardim Califórnia, onde foi preso L. G. P. de M.

A equipe da DISE deteve Anderson L. M. na Rua Pedro Farias, no Ypê Amarelo.

Na casa do primeiro homem detido nada foi encontrado. Nas outras duas casas foram achados entorpecentes e celulares, além de dinheiro.

O delegado responsável pela operação, Dalton Davi Ferreira, autuou os três indiciados por flagrante de associação ao tráfico de drogas.

No total foram encontrados 532 gramas a granel de crack, um tijolo de quase um quilo de crack, 1.778 pedras de crack, um tijolo de pouco mais de um quilo de cocaína, duas porções pesando 1,1 quilo de cocaína, 85 porções de maconha, 2.482 pinos de cocaína, pesando 1,75 quilo, R$ 2.065,00 em dinheiro, 5 mil pinos vazios e quatro celulares.