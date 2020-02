Bandido furta carro com criança no banco de trás, PM agiu rápido

No final da tarde desta quinta-feira (13), um ladrão foi preso após furtar um carro com uma criança de dois anos que estava na cadeirinha no banco traseiro.

O crime aconteceu no Jardim Murilo, os pais da criança estacionaram o carro em frente a um imóvel que está para alugar, momento em que desceram do veículo e estavam na calçada apertando o interfone, o ladrão que estava passando pelo local entrou rapidamente no veículo e saiu em disparada.

Felizmente, com apoio de um motociclista foi possível seguir o veículo que logo foi abandonado e o bandido detido pelo condutor da moto, momento em que uma viatura passava pelo local e os policiais apoiaram na contenção e efetuaram a prisão do infrator da lei.

Com o ladrão foram localizadas diversas chaves “michas” e um cartão de visitas com o endereço de um desmanche.

Diante dos fatos o agressor da sociedade confessou que praticou diversos furtos de veículos na região e que os automóveis eram levados para o citado desmanche. Ele recebia cerca de 400 reais por veículo.

A criança sã e salva foi encaminhada para os pais e o ladrão autuado em flagrante pela Central de Polícia Judiciária.