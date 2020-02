23 mil guaçuanos ainda não fizeram o cadastramento biométrico

O Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu estará realizando o cadastramento biométrico até o dia 6 de maio. De acordo com dados do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 23.906 guaçuanos ainda não realizaram o procedimento.

O título de eleitor de quem não fez a biometria até o final da campanha realizada em 2019 entrou em processo de cancelamento e este pode ser revertido regularizando sua situação com o TSE até a data limite.

Com o título cancelado o eleitor não poderá votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial.

Além disto, este não conseguirá empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. O agendamento pode ser feito no site www.tre-sp.jus.br ou o munícipe pode ir até o Cartório Eleitoral e retirar uma senha para ser atendido por ordem de chegada. O atendimento ao público funciona das 12h às 17h. O Cartório está localizado na Rua Presidente John F. Kennedy, 311, Jardim Centenário.