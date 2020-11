1ª Associação de Skate é inaugurada e está com inscrições abertas de aulas de skate para crianças e adolescentes

A ASKAMG (Associação de Skate de Mogi Guaçu) tem como proposito, implantar aulas para pratica de skate, estabelecer melhores condições para prática deste esporte na cidade, formar profissionais e promover eventos na área.

Para tornar esse projeto gratuito para pessoas carentes, a ASKAMG buscará recursos governamentais e da iniciativa privada para implantação de escola de skate e promoção de eventos na área, dando todo suporte para o atleta participar de torneios municipais, regionais, estaduais, nacionais e até mundiais, dando estrutura para o atleta.

ESCOLA DE SKATE ASKAMG

A associação de skate de Mogi Guaçu/SP, vai expor o seu projeto de aulas práticas e teóricas de skate visando atender e satisfazer a qualidade de vida da comunidade, uma vez que consideramos a interação do indivíduo/esporte essenciais para obtermos ambientes públicos e privados mais saudáveis. O principal objetivo é estabelecer um órgão que tenha compromisso com o esporte, realizando projetos que possam transmitir tranquilidade e responsabilidade para os praticantes de skate, no intuito de deixar claro que o esporte não está sozinho e que a cidade de Mogi Guaçu cuidará de seus atletas.

As aulas serão realizadas nos centros esportivos como, por exemplo: Pelezão, Ginásio Poliesportivo Ypê Amarelo, Quadra poliesportiva Ypê II localizada na Av. Londrina¹, Guetto Spot Santa Terezinha II, Caique Santa Terezinha I, Pista de Skate Campo da Brahma, Escola Estadual Anália de Almeida Bueno, Escola Estadual Luis Martini, Pista de Skate do Córrego dos Macacos e nos locais onde há pistas instaladas.

As modalidades e cronogramas para realizações das aulas serão: aulas básicas (2 meses), aulas intermediárias (2 meses), aulas avançadas (2 meses) e aulas profissionais (tempo indeterminado).

As inscrições para aulas básicas começarão a partir do dia 10 de novembro de 2020, com início em janeiro de 2021 (vagas limitadas). Para maiores informações entrar em contato com Douglas pelo telefone (19) 98957-8784 (WhatsApp).

Diretoria executiva

Marcelo Bocão (presidente)

Reinaldo (vice-presidente)

Denis (secretário geral)

David (tesoureiro)

Douglas (relações públicas)

Brian (conselheiro)