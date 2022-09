Show tributo a banda Abba chega em Mogi Guaçu no próximo mês

“Abba Experience” traz aos palcos um espetáculo magnífico que conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos, através de seus maiores sucessos.

O cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração completam este belíssimo espetáculo, que fará com que todos se sintam na era “Disco”, em uma viagem musical e visual que surpreenderá e encantará o público.

O espetáculo conta com produção geral de Flávia Mengar e Leonardo Isaac, produção executiva de Daniela Schiarreta e a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com direção musical do maestro Eduardo Pereira, coreografias de Tatiana Abbiati e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Boa Vista, Brasília, Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Chapecó, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, entre outras. Impactando um público de mais de 100.000 pessoas.





Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.



Serviço

“Abba Experience”

Gênero: Musical

Data: 15 de outubro, sábado

Horário: às 21h

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651 – Mogi Guaçu/SP

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Vendas: nas bilheterias do teatro e no site www.megabilheteria.com.br

Informações: www.teatrogt.com.br

Classificação etária: Livre