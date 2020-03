Secretaria de Promoção Social abrirá inscrições para cursos profissionalizantes

A Secretaria de Promoção Social, em parceria com a Infap (Instituto de Formação e Ação Política), promove de 11 a 18 de março as inscrições para cursos profissionalizantes. As vagas são gratuitas e limitadas.

Os cursos serão realizados no período da manhã, tarde e noite no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Norte e nos CCSC (Centros de Convivência Social e Comunitária) do Itamaraty, Santa Terezinha, Ypê II. O CCSC Planaltinho atenderá apenas durante a manhã e à tarde.

Para se inscrever, o interessado deve ir em um dos locais citados das 8h às 11h, das 13h às 16h ou das 19h às 21h30. Os documentos necessários para inscrição são cópia do RG, CPF, NIS, comprovante de endereço, comprovante de renda e declaração escolar.

A faixa etária para as oficinas na área de beleza, artesanato, corte e costura, panificação artesanal e confeitaria seca, montador de móveis e construção civil é a partir de 16 anos. Já a oficina de inclusão digital é a partir de 12 anos.

As listas de selecionados estarão disponíveis de 24 a 27 de março e as atividades terão início no dia 1º de abril.