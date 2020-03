Secretaria de Esportes abre inscrições para Jogos Municipais Escolares

A SET (Secretaria de Esportes e Turismo) abriu inscrições para os Jogos Municipais Escolares de Mogi Guaçu. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até dia 8 de abril e podem ser feitas na sede da secretaria.

Poderão disputar a competição alunos de escolas públicas e particulares de Mogi Guaçu. No total, os jogos terão seis modalidades, que são xadrez, damas, tênis de mesa, volei, basquete e handebol. As partidas serão realizadas de 30 de maio a 21 de junho e haverá premiação para os alunos campeões e para todas as escolas participantes. A programação será divulgada após o encerramento das inscrições.