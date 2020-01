Prefeitura de Mogi Mirim abre novo processo seletivo para contratação de professores

A Prefeitura de Mogi Mirim abre na próxima segunda-feira (3) as inscrições de novo processo seletivo visando a contratação de professores para a rede pública municipal. As vagas são destinadas para Professor de Educação Básica de Apoio, Professor de Educação Básica de Inglês, Professor de Educação Especial (D.M) e Professor de Educação Básica de Informática.



Os salários variam entre R$ 1.752,23 a R$ 2.198, para uma carga horária de 20 a 25 horas semanais de trabalho. A empresa responsável pela aplicação do processo é a Apta Assessoria e Consultoria Ltda.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço www.aptaconcursos.com.br, de segunda-feira (3) até 16 de fevereiro. A taxa de inscrição será de R$ 30. A prova objetiva será aplicada no dia 1º de março, um domingo.

Todas as publicações relativas ao processo seletivo serão divulgadas tanto no site da Apta, como pela página da Prefeitura, no endereço www.mogimirim.sp.gov.br. Neste sábado (1), o edital do processo será publicado no Jornal Oficial de Mogi Mirim, tanto na edição impressa como a online.

VAGAS

Os candidatos deverão ter curso superior em cada uma das áreas de formação exigidas para o concurso público, com diploma devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC).

Para o cargo de Professor de Educação Básica de Apoio, o salário é de R$ 1.752,23, para uma carga horária semanal de 25 horas. Esse e o mesmo salário para Professor de Educação Básica de Inglês e Informática, ambos com 20 horas semanais de trabalho.

O cargo de Professor de Educação Especial (D.M) prevê 25 horas semanais de trabalho, com um salário de R$ 2.198.

Os cargos serão regidos pelo Regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), conforme disposições na legislação municipal, estadual e federal. A validade do processo seletivo é de um ano a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado pelo mesmo período pelo Poder Público.

DATAS

O edital de publicação dos candidatos inscritos tem data de divulgação prevista para 19 de fevereiro, antecedendo a prova objetiva, marcada para 1º de março. O local e o horário da prova será divulgado tanto pelo site da Prefeitura como o da Apta Assessoria e Consultoria, além do Jornal Oficial de Mogi Mirim.

O gabarito estará à disposição dos participantes um dia depois da prova, em 2 de março e a publicação do resultado final acontece no dia 14 de março. A homologação do concurso público ocorre no dia 22 de março. Mais informações podem ser consultadas no site da Apta: www.aptaconcursos.com.br

Fonte: Prefeitura de Mogi Mirim