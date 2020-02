Motorista é socorrido pelos Bombeiros após capotar dentro de lagoa

No último sábado (01), um aposentado levou um grande susto, ele caiu com seu veículo em uma valeta dentro da lagoa que fica atrás do SESI, no Jardim Veneza.

Segundo apurado, o aposentado estava pescando no local e ao sair, devido ao mato alto, não viu a valeta e acabou caindo dentro da lagoa com o seu Mitsubishi TR4, ficando com o veículo capotado.

Sozinho no carro, ele ficou retido, apesar de a água da lagoa estar bem rasa no local, o suto foi grande. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e em poucos minutos, o aposentado foi retirado do veículo pelos Sargento Quaresma e Cabo Biavati sem ferimentos. Uma equipe do SAMU esteve no local e deu apoio da ocorrência.