GCM acaba com a “farra” 4 bandidos após série de assalto na zona sul

A equipe do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu prendeu dois adultos e apreendeu dois menores envolvidos em dois assaltos, um a uma farmácia e outro a uma padaria, nesta terça-feira (10).

Os crimes foram esclarecidos graças à colaboração da população. Populares avistaram as ações dos suspeitos e remeteram à GCM informações que levaram à abordagem e à prisão. Um revólver calibre 38 foi apreendido de posse de um dos assaltantes.

Pelo rádio a GCM foi avisada que um veículo Corsa Sedan de cor verde, com os numerais do emplacamento 0745, ocupado por 4 indivíduos, estava em fuga após o roubo a uma farmácia e a uma padaria no Itacolomy.

De posse das informações, os GCMs intensificaram patrulhamento na zona Sul, onde ao adentrar na rua Vereador João da Rocha Franco, avistaram um veículo com as mesmas características. Houve a abordagem.

Dentro do carro estavam um homem de 39 anos, dois adolescentes, de 14 e 15 anos, e um homem de 29 anos, que tentou esconder a arma, mas foi descoberto. O revólver calibre 38 possuía cinco munições intactas.

Os quatro foram levados para a Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência relacionado aos roubos. Vítimas confirmaram a participação dos quatro na ação.

A operação policial contou com apoio das viaturas do Comando da GCM, subcomando, supervisor, Canil, RoMU e viaturas que fazem o patrulhamento na região.