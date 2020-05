Funcionário público é preso por furto de luvas, máscaras e aventais dentro da Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu

Policiais Civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu efetuaram investigação com objetivo de esclarecer diversos furtos de materiais como luvas, máscaras, aventais e outros que vinham ocorrendo no almoxarifado da Secretaria de Saúde do Município de Mogi Guaçu.

Após investigações, nesta quinta (21) foi efetuado a prisão em flagrante pelo crime de Peculato do funcionário público municipal R.H.T., que foi detido na posse de caixas de luvas e de álcool gel, que havia acabado de subtrair.

Em sua residência também foram localizados outros materiais de propriedade da Secretaria de Saúde, tais como remédios, lâmpadas e seringas, subtraídos em data anterior. O autuado foi autuado e recolhido junto à Unidade de Detenção Triagem e Encaminhamento de Itapira, ele deverá ser demitido por justa causa.