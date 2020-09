Entregador fica gravemente ferido após queda de motocicleta

Marcos Roberto Vicente, 18 anos está internado na UTI da Santa Casa após sofrer uma grave acidente de trânsito por volta das 11h30 deste sábado (05) no Jardim Itacolomy.

Segundo apurado pelos GCMs Sulei e Acácio, Marcos que é funcionário de uma agropecuária na Avenida Padre Jaime saiu com uma Honda Biz para fazer uma entrega, quando ao passar sobre uma lombada na Rua Cristóvão Colombo, próximo a Lagoa do Córrego dos Macacos perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo, ele arrastou pelo asfalto cerca de 20 metros, o capacete saiu da cabeça causando uma forte pancada, além das escoriações pelo corpo.

A equipe do suporte básico do SAMU composta por Ana Cláudia e Bruno Fozzer chegaram ao local dando o primeiro atendimento, enquanto, o suporte avançado que estava mais distante da cena chegasse.

A equipe da UTI do SAMU composta pelos integrantes, Domingos, Bruno Damião e Flávia, ao chegar no local, se juntou ao atendimento ao jovem de 18 anos que estava em estado grave, com traumatismo craniano e rebaixamento do nível de consciência.

Após todos procedimentos para estabilização do paciente, ele foi encaminhado as pressas para a Santa casa de Mogi Guaçu onde segue na UTI para tratamento.

