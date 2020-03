Embolização uterina é a nova técnica minimamente invasiva que está conquistando as mulheres

Você sabe quais são os benefícios da embolização de miomas uterinos? A técnica atualmente é utilizada para o tratamento da miomatose uterina, nesse procedimento os miomas são tratados e o útero não é retirado.

“Os miomas uterinos são tumores benignos mais frequentemente encontrados em mulheres no seu período reprodutivo, acima dos 30 anos de idade. Tipicamente, ocorrem até a menopausa”, explica Doutor Luís Gustavo Carpi, cirurgião vascular do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

Dentre as mulheres com miomas, uma pequena parcela desenvolverá sintomas como: menorragia (sangramento), cólicas, dor pélvica, peso no baixo ventre e aumento da frequência urinária. Dependendo da localização e do tamanho, o mioma poderá dificultar a gravidez. As melhores opções de tratamento são: tratamento hormonal, miomectomia (embolização) e a histerectomia (retirada do útero).

A embolização dos miomas uterinos vem se somar ao arsenal terapêutico e está indicado para aquelas mulheres que não tiveram êxito nos tratamentos anteriormente citados. Naquelas mulheres onde a histerectomia não está indicada devido ao risco cirúrgico elevado ou, naquelas que ainda desejam uma gravidez futura.

A embolização dos miomas uterinos é uma técnica realizada com uma punção em artérias da região femoral (virilha), onde é introduzido um cateter até as artérias uterinas, “são liberadas micropartículas que irão impactar nas artérias que nutrem os miomas, levando então à sua isquemia e consequentemente sua fibrose. A redução esperada do tamanho dos miomas é da ordem de 50-60%”, detalha Doutor Luíz Gustavo Carpi.

A paciente recebe alta no dia seguinte e a melhora dos sintomas é visto em duas ou três semanas. Este procedimento já é feito no Hospital São Francisco há dois anos e já obteve mais de 20 casos tratados. “Recentemente, tivemos a ótima notícia de uma de nossas pacientes que foi tratada e não conseguia engravidar antes do tratamento, e que agora se encontra grávida de quatro meses”, comenta o médico.

A paciente Joselia da Silva diz que soube do tratamento graças ao seu ginecologista que indicou o Hospital São Francisco e o Doutor Carpi. “A cirurgia é ótima. Antes eu tinha uma dor tremenda no útero, ficava menstruada entre 15 a 20 dias. Por causa disso, tinha anemia profunda”, explica.

Depois de dois anos da cirurgia, Joselia e seu marido conseguiram realizar o sonho de serem pais. Eles comemoram já que era a última tentativa antes de tirar o útero. “Melhorou em mais de 99% a minha vida, pois não sinto dor e a minha menstruação é regulada. Qualidade de vida é outra coisa”, completa a encarregada de loja.



Sobre o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Com mais de 30 anos de história, o Hospital São Francisco teve seu início em 1986 com um grupo de médicos que partilhavam do mesmo objetivo de criar um hospital moderno, com equipamentos inovadores e aliado a um atendimento de qualidade que que preza pelo conforto e bem-estar de seus pacientes.

O projeto inicial com 35 médicos-sócios hoje conta com mais de 100, além dos 600 funcionários, 7.500 atendimentos no pronto atendimento e as 600 cirurgias realizadas mensalmente.