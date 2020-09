É grave o estado de saúde do ciclista atropelado na Avenida Padre Jaime

Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda, feriado de 07 de Setembro na Avenida Padre Jaime, no Bairro do Areião.

Segundo apurado, o condutor de um Fiat Pálio seguia pela avenida sentido Avenida Brasil, quando por motivos ainda desconhecidos atropelou um ciclista que atravessava a via.

Os Bombeiros do Resgate foram os primeiros a chegar e logo após, devido as gravidades sofridas pelo ciclista, duas viaturas do SAMU deram apoio, uma delas com suporte médico. Foi prestado os primeiros socorros e após ser entubado ainda no local do acidente, o homem identificado como sendo Tarcísio Donizete de Oliveira, 59 anos foi encaminhado as pressas para a Santa Casa em estado gravíssimo.

A Polícia Civil esteve no local do acidente para tentar apurar as responsabilidades, o condutor do veículo sofreu pequenas escoriações nos braços.

Fotos: Fabricio Morais/Gazeta Guaçuana