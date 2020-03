Dupla guaçuana conquista o bronze no 14º Torneio de vôlei de Praia de Corumbataí

Os atletas César Chagas e Luís Gustavo Silva, com apoio da SET (Secretaria de Esportes e Turismo), representaram Mogi Guaçu no 14º Torneio de vôlei de Praia de Corumbataí.

A dupla guaçuana começou vencendo o Igaraçu do Tietê por 21/12 e o Corumbataí por 21/13, terminando a fase de grupos em 1º lugar na chave e em 6º na classificação geral.

Nas oitavas de final, os atletas venceram novamente o Igaraçu do Tietê e nas quartas bateram a dupla de São Paulo por 21/11. A única derrota veio na semifinal para a dupla Bruno e Caio, de São Carlos, por 13/21.

Na disputa do bronze, César e Luís Gustavo venceram, de virada, a dupla Ary e Anderson, de Ribeirão Preto, pelas parciais 19/21, 18/15 e 15/13 no tie-break, garantindo um lugar no pódio. A dupla guaçuana disputará mais um torneio no sábado e domingo na região de Bauru.