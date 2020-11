Após discussão com companheiro, jovem grávida de 21 anos morre esfaqueada

Um homicídio foi registrado pela GCM de Estiva Gerbi no final da noite desta segunda-feira (09) na cidade.

Segundo apurado, Paloma de Sá, 21 anos morreu após ser atingida por uma faca de cozinha no pescoço, a qual atingiu uma veia artéria. O autor da facada seria seu amásio, Paulo Henrique Santana de 23 anos.

Os GCMs Ferreira, Veiga, Patrícia e Joice foram acionado para o local do crime, na Avenida Adélio Caleffi Gerbi, Centro, onde encontraram o SAMU com os socorristas Moraes e Viviani prestando os primeiros atendimentos para Paloma, ela foi encaminhada para o Pronto Socorro de Estiva Gerbi, mas entrou em óbito diante da gravidade do ferimento.

Paulo Henrique foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, ele contou ao Delegado de Plantão que Paloma morava na residência de seus pais junto com ele e ela estaria grávida de 3 meses, eles discutiram ao se desentenderem sobre a realização de uma festa de “Chá de Revelação”, no entanto, os pais de Paulo que dormiam na casa ouviram os gritos dela pedindo socorro, mas quando chegaram ela já estava ferida e Paulo com a faca na mão. Ele ainda alegou que Paloma havia se cortado, mas a história não convenceu e Paulo foi autuado por “Homicídio Qualificado” e encaminhado para a Unidade de Detenção Temporária da cidade de Itapira e encontra-se a disposição da Justiça.

O corpo de Paloma foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu e o velório e enterro da jovem deverá ocorrer nesta terça-feira em Mogi Guaçu.