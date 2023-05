Servidores da Saúde participam de capacitação para melhorias no acolhimento de pacientes

Nesta sexta-feira, dia 5 de maio, é realizado um treinamento com cerca de 30 funcionários da Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu. O evento é realizado no hotel Comfort e atenderá duas turmas até o final do dia. A ação tem como objetivo principal discutir a importância do acolhimento humanizado nas unidades de Saúde tendo como consequência um bom atendimento dos pacientes.

Outro ponto que está sendo abordado é a importância de o município aumentar a cobertura vacinal e consequentemente prevenir doenças. “O bom atendimento é nossa meta sempre e a capacitação é feita para que possamos efetivamente mostrar quais são nossos objetivos e metas nesse trabalho que é feito pelas unidades de Saúde no atendimento primário”, comentou Luciano Firmino Vieira, secretário municipal da Saúde.

Participam da capacitação representantes das 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das Unidades de Saúde da Família (USF) de Mogi Guaçu. Outros colaboradores e enfermeiros vão receber o treinamento, porém numa outra data. Ao longo do dia, será discutido como os pacientes podem ser acolhidos e a importância desse processo para melhorar os índices de imunização na cidade.

O treinamento é feito por representantes da Vigilância Epidemiológica (VE), da Unidade de Avaliação e Controle (UAC), do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), entre outros. “A cobertura vacinal está baixa, então, vamos aproveitar a capacitação para identificar os possíveis motivos. Vamos orientar para melhorar a qualidade da assistência na vacinação”, explicou a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, Graziela Maria Lellis.