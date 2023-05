Prefeitura prepara via para receber asfalto novo no Jardim Esplanada

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu realizou os serviços de imprimação asfáltica para a pavimentação da Rua Ophelia Apucarana, no Jardim Esplanada, Zone Leste de Mogi Guaçu. Antes desta etapa, também foi concluída a terraplenagem e a complementação da infraestrutura de drenagem da via. Todo o trabalho é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A imprimação é o trabalho de pintura da base ligante e impermeabilizante para que, na sequência, a Rua Ophelia Apucarana possa receber o asfalto a base de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Recentemente, a Administração Municipal deu início às obras de infraestrutura completa em vias do município que não possuem pavimentação asfáltica.

Além da nova infraestrutura de pavimentação asfáltica, o serviço inclui ainda a instalação de guias, sarjetas, bueiros e de sinalização de trânsito das 16 vias guaçuanas. O investimento na obra é de R$ 8.150.183.47 e está sendo feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que o trabalho atende antigas reivindicações da população, além de proporcionar mais segurança para os moradores das regiões. “O serviço iniciou no prolongamento da Rua Ophelia Apucarana que dá acesso a creche Leonor Mendes, no Jardim Esplanada. Foram anos de espera por benefícios na área da infraestrutura básica. Agora, o sonho destes moradores está virando uma realidade e coloca fim a poeira e a lama”, disse.

Depois da Rua Ophelia Apucarana, no Jardim Esplanada, a próxima a ser contemplada será a Rua Osvaldo Maximiano, no Parque Industrial Mogi Guaçu. A melhoria irá atingir diversas regiões da cidade, como: os distritos industriais Getúlio Vargas, Getúlio Vargas II e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim São Luiz, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I, Jardim Esplanada e Parque Real, este último já teve duas ruas pavimentadas no início de 2023.

“A população aguardava por essas obras há muito tempo e, desde o início da nossa gestão, estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da nossa população. É com muito empenho que demos início a este grande sonho que, sem dúvida, além de melhorar a mobilidade, vai possibilitar mais qualidade de vida da população. São mais de 100 ruas com novo asfalto até o meio desse ano”, comentou o prefeito.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali – Vila São Pedro

Rua Barão de Mauá – Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini – Jardim Horizonte

Rua Manoel Monteiro Gil – Jardim São Luiz

Rua José Arten – Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco – Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos – Jardim Jacira

Rua Aires dos Santos – Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano – Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel – Chácara do Ouro

Rua Antenor Bendito da Cunha – Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo – Jardim Novo I

Rua José Pereira Madruga – Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila – Loteamento Parque Real