Mogi Guaçu recebe o projeto “Cinema no Bairro” graças à iniciativa do vereador Jéferson Luís da Silva

No próximo dia 11, às 19h, os moradores do Jardim Chaparral e região terão uma programação diferente: o bairro será o primeiro a receber o projeto “Cinema no Bairro”. O projeto tem como objetivo levar filmes para toda a família aos bairros de Mogi Guaçu e promover o acesso à cultura para todos os cidadãos da cidade.

O vereador Jéferson Luís da Silva é o responsável por trazer o projeto para a cidade, com apoio da gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. O “Cinema no Bairro” será instalado na lateral da Emef “Prof.ª Marcia Helena Martini Falsete Risola”, na Avenida Custódio da Silva Neto, mesma Avenida da USF Jardim Chaparral.

Para proporcionar a melhor experiência para o público, o local será equipado com um telão de nove metros de altura e 12 metros de comprimento, além de cadeiras para acomodar os cidadãos. O objetivo é que a iniciativa possa proporcionar momentos de lazer e entretenimento para as famílias da região.

O projeto “Cinema no Bairro” tem sido um sucesso em outras cidades e agora Mogi Guaçu se junta a esse movimento cultural. A entrada é gratuita e o evento está aberto a todos os moradores. O projeto “Cinema no Bairro” é uma oportunidade para que as famílias possam desfrutar de uma programação diferente e de qualidade, além de fortalecer a cultura local.

Não perca essa oportunidade de curtir um filme ao ar livre e se divertir com toda a família. Venha participar do projeto “Cinema no Bairro” no Jardim Chaparral e faça parte dessa iniciativa cultural que vem conquistando o país.