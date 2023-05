Mogi Guaçu recebe cursos de alimentação da Unidade Móvel de Vida Saudável do SESI-SP 

No período de 9 de maio a 2 de junho, Mogi Guaçu irá receber uma Unidade Móvel de Vida Saudável do SESI-SP. A unidade é uma cozinha didática e adaptada com eletrodomésticos e utensílios em uma carreta, sendo destinada para a realização de cursos de alimentação e nutrição de forma presencial por meio do programa Alimente-se Bem. A ação ocorrerá em parceria com a Prefeitura de Mogi Guaçu.

Entre os dias 9 e 19 de maio, a Unidade Móvel ficará estacionada no Big Bom/Bandeirantes, localizado na Avenida Bandeirantes, nº 1.521, no Parque Cidade Nova. Já de 23 de maio a 2 de junho, a carreta estará no Big Bom/Centro, situado na Avenida Mogi Mirim, nº 210, no Centro.

A comunidade pode participar gratuitamente, mas o número de vagas é limitado. Nesse período, serão oferecidos os cursos de aproveitamento da banana, petit four e geleia, pães e acompanhamentos, com aulas ministradas por nutricionistas. Ao final, será entregue um certificado para os participantes.

O primeiro curso será o de aproveitamento da banana e as inscrições podem ser feitas pelo site: mogiguacu.sesisp.org.br ou presencialmente na Unidade Móvel no Big Bom Bandeirantes nesta sexta-feira, 5 de maio, até às 17h e sábado, 6, das 7h às 16h. Neste curso, os participantes irão aprender receitas utilizando a banana e a casca, como, por exemplo, pudim saudável de banana, bolo de banana com casca e carne louca de casca de banana (casca louca).

É importante ressaltar que as inscrições para os demais cursos serão disponibilizadas, posteriormente.