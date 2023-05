IPTU 2023: Pagamento da 1ª parcela e da cota única pode ser feito pela internet até maio

As datas de pagamento da primeira parcela e o da cota única com desconto à vista de 8% do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2023 e da Taxa de Coleta de Resíduos ficaram para os dias 17, 18, 19 e 20 de maio, de acordo com o número de inscrição imobiliária do imóvel do carnê do contribuinte. A prorrogação do prazo de pagamento aconteceu por conta do atraso da entrega dos carnês nas residências.

O contribuinte que quiser dividir o pagamento do tributo em nove parcelas, sem desconto, terá a primeira parcela vencendo entre os dias 17 e 20 de maio. Porém, as demais parcelas não vão sofrer alteração na data de pagamento, por isso, serão duas no mês de maio (1ª e 2ª). E o cidadão que optar pela parcela única com 8% de desconto à vista deverá efetuar o pagamento até o período estipulado do próximo mês.

O contribuinte que quiser os boletos pela modalidade virtual deve entrar no link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/home.html, clicar na aba Serviços, depois em IPTU, para assim, ter acesso a 2ª via das parcelas e imprimir para o pagamento.

Para realizar o pagamento de forma online, o cidadão deve estar munido com a informação do número de cadastro municipal do imóvel. Este dado fica disponível na capa de carnê de IPTU, do lado direito do nome e endereço do contribuinte. A inscrição imobiliária do imóvel deve ser digitada sem traços, com as duas iniciais maiúsculas e mais os 12 dígitos numéricos. Exemplo: NE123456789000.

Pagamento

Os pagamentos poderão ser realizados por meio de caixa eletrônico, bancos 24 horas, internet banking, além dos correspondentes bancários (Casas Lotéricas e Casas Bahia) até a data de vencimento. Após o vencimento, recomenda-se a atualização do boleto por meio do Portal da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, ou presencialmente, no Departamento de Arrecadação, instalado no Paço Municipal.

Emissão online do IPTU 2023 passo a passo

1) Entrar no link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/home.html, clicar na aba Serviços, depois em IPTU, para assim, ter acesso a 2ª via das parcelas.

2) Digitar a inscrição imobiliária do imóvel, sem traços, com as duas iniciais maiúsculas e mais os 12 dígitos numéricos. Exemplo: NE123456789000.

Para mais informações

Departamento de Cadastro Imobiliário

Telefone: (19) 3851.7007 / 3851.7008 / 3851.7937

E-mail: sf-cadimob02@mogiguacu.sp.gov.br